مركز حقوقى :إسرائيل اعتقلت 20 تاجرا فلسطينيا على معابر غزة والضفة

ذكر مركز "أسرى فلسطين" للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 20 تاجرا فلسطينيا على المعابر التى تسيطر عليها فى الضفة الغربية وقطاع غزة منذ مطلع العام الجارى.

وأوضح المركز- فى بيان صحفى اليوم- أن اعتقال التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين لم يتوقف عند قطاع غزة، بل انتقلت العدوى إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت سلطات الاحتلال حملة شرسة بحقهم منذ بداية العام.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من دون إبداء الأسباب رجل الأعمال إبراهيم مصطفى صيام من بلدة "بيت لقيا" غرب رام الله على معبر الكرامة الحدودى خلال عودته من الضفة الغربية إلى الأردن بعد مشاركته فى مؤتمر الاستثمار الذى أقيم يوم الأحد الماضى فى رام الله.

ولفت إلى أن الاحتلال شن حملة شرسة ضد التجار ورجال الأعمال فى قطاع غزة بداية العام الجارى، حيث اعتقل 19 منهم عند معبر بيت حانون"إيرز" وأطلق سراح بعضهم، بينما الغالبية لا يزالوا معتقلين، موضحا أن مخابرات الاحتلال أعدت لوائح اتهام لبعضهم تضمنت تقديم مساعدات لجهات معادية، وإدخال أغراض ممنوعة عبر معبر كرم أبوسالم (التجارى) يتم استخدامها فى الصناعات العسكرية.

واعتبر أن هدف الاحتلال من وراء تصعيد اعتقال التجار ورجال الأعمال والتضييق عليهم هو تشديد الحصار والخناق على قطاع غزة والتأثير على الاقتصاد الفلسطينى بشكل عام.

وطالب المركز، منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الدولية المختصة التدخل من أجل حماية التجار الفلسطينيين من ممارسات الاحتلال وإطلاق سراحهم فورا.

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