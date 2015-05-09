الرئيس الايرانى: السعودية تقصف اليمن بدلا من تقديم المساعدات له

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم السبت أن السعودية تقصف اليمن بدلا من تقديم المساعدات له.

وفى كلمة له اليوم السبت خلال ملتقى "الانسان العطوف، عالم هادئ" بمناسبة اسبوع الهلال الاحمر فى إيران اشار الرئيس روحانى إلى العدوان السعودى "الغادر "على اليمن، وقال " تلك الدولة الجارة (السعودية) وبدلا عن تقديم المساعدة تقوم بإلقاء القنابل على رؤوس الشعب اليمنى بطائرات اشترتها من دول كبرى، ولا اقول بأى اموال اشترتها وكيف تدربت عليها وقضايا اخرى حيث يقوم احيانا طيارون من جنسيات اخرى بقيادتها "، بحسب وكالة انباء فارس.

وأضاف، " أن نظاما يجهل القضايا السياسية فى المنطقة والعالم وحديث العهد بالسياسة وجاء بعد اعوام مديدة ليثبت وجوده، هذا النظام الذى كان يدير شؤونه دوما بالدولار، ولديه الكثير من السبل للتغلغل إلا انه اختار السبيل العسكرى ويتصور انه يمكنه استعراض عضلاته والإيحاء بأنه قوى وان له تاثيرا فى المنطقة، إلا انهم بتصرفهم هذا قد ارتكبوا خطأ استراتيجيا وكبيرا".

وتابع قائلا" اليمن يتعرض لعدوان غادر ولو كان بلدا اوروبيا بدلا عنه لرأينا الصليب الاحمر الدولى وجمعيات الهلال الاحمر تعبئ كل طاقاتها وتسير جسرا جويا وترسل المستلزمات الحياتية والطبية اليه"..

وقال،" أن بلدا مظلوما مسلما يعانى من هذه المصيبة الكبرى وان بلدا جارا يهاجمه خلافا لكل المبادئ الانسانية مستهدفا مستشفياته ومناطقه السكنية وابناءه فى حين انه ليست هنالك امكانيات ولا أدوية وهو الامر الذى يشكل اختبارا تاريخيا للعالم كل"..

من جهة أخرى تقول السعودية أن التحالف العربى بقيادتها اطلق عملية اعادة الامل بعد انتهاء عاصفة الحزم فى اليمن بناء على طلب رئيسها عبد ربه منصور هادى للتصدى للانقلاب الذى يقوده الحوثيون وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.

وتهدف عملية اعادة الامل إلى استئناف الحوار السياسى بين القوى السياسية بناء على قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية واستمرار حماية المدنيين واستمرار مكافحة الإرهاب ومساعدة المتضررين من الضربات الجوية والتصدى لتحركات جماعة الحوثيين.

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