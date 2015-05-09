التحفظ على مبارك ونجليه بعد الحكم بسجنهم 3 سنوات بقضية القصور الرئاسية

فور صدور حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بالسجن المشدد على مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية، قامت قوات أمن المحكمة بأكاديمية الشرطة بالتحفظ عليهم لتنفيذ حكم المحكمة بعد احتساب المدة الباقية لهم فى الحبس الاحتياطى.

يذكر أن مبارك ونجليه مخلى سبيلهم، كما أكدت مصادر قانونية أن مبارك ونجليه قد قضوا بالفعل المدة المقررة لحبسهم بالحكم، والتى سوف يتم احتسابها.

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