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بدء مؤتمر إطلاق الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات بحضور محلب

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بدء مؤتمر إطلاق الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات بحضور محلب بدء مؤتمر إطلاق الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات بحضور محلب
بدأت منذ قليل أعمال مؤتمر الخطة القومية لخفض الطلب على تعاطى وإدمان المواد المخدرة والذى أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وبمشاركة 11 وزارة معنية.
> ومن المقرر، أن يتم الإعلان خلال المؤتمر عن تفاصيل خطة ودور كل وزارة معنية فى كيفية التصدى لظاهرة تعاطى المواد المخدرة خلال الفترة المقبلة.

كما سيتم إطلاق "وثيقة التزام صناع الدراما بشأن تناول درامى رشيد لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية، خاصة بعدما تضمنت الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان عام 2014 مشاهد تدخين ومخدرات بنسبة 15.5% من إجمالى مشاهد الأعمال الدرامية، بجانب الإعلان عن مبادرة "بداية جديدة" لتمويل المشروعات الصغيرة لمتعافى الخط الساخن بالصندوق بدعم من بنك ناصر الاجتماعى.

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مصر 365

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