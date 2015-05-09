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"مجمع البحوث" لياسر برهامى: الرسول لم يطبق حد الجلد على مدمنى المخدرات

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"مجمع البحوث" لياسر برهامى: الرسول لم يطبق حد الجلد على مدمنى المخدرات "مجمع البحوث" لياسر برهامى: الرسول لم يطبق حد الجلد على مدمنى المخدرات
قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز استبدال عقوبة الجلد لمدمنى المخدرات بعقوبة الحبس والسجن، لأنه لا يوجد نص قطعى حول استخدام الجلد لمدمنى المخدرات.

وأضاف الجندى لـ"اليوم السابع"، ردا على فتوى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى أكد ضرورة تطبيق حد الجلد لمدمنى المخدرات، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطبق حد الجلد على مدمنى المخدرات، موضحا أنه لا يوجد ما يمنع وجود عقوبة بديلة بل وأحيانا تصل إلى حد الإعدام لتجار المخدرات لما لها من أثر سلبى على المجتمع.

كان الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية قد أعرب عن أسفه لعدم تطبيق حد الجَلد فى الواقع، موضحا أن الجَلد هو عقوبة تعاطى المخدرات.


>- ياسر برهامى: الجَلد عقوبة متعاطى المخدرات ومن المؤسف أن الحدود لا تطبق

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