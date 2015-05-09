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المتهمون بـ"أحداث الإنتاج الإعلامى" للمحكمة: نتعرض للتعذيب فى السجن

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المتهمون بـ"أحداث الإنتاج الإعلامى" للمحكمة: نتعرض للتعذيب فى السجن المتهمون بـ"أحداث الإنتاج الإعلامى" للمحكمة: نتعرض للتعذيب فى السجن
قال المتهمون المحبوسون فى أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى من داخل قفص الاتهام لهيئة المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمتهم برئاسة المستشار معتز خفاجى، إنهم يتعرضون للتعذيب من جانب إدارة السجن المودعين به، وأنهم تم تجريدهم من ملابسهم والاعتداء عليهم، وأنهم ينامون على الأرض ويتم منع الأكل عنهم، وطلبوا من المستشار معتز خفاجى التحقيق فى الأمر وتوفير أبسط حقوقهم.

من جانبه قال المستشار معتز خفاجى المتهمين، إنه سينظر فى ذلك الأمر للتأكد منه وسيتم اتخاذ إجراءات سريعة حال ثبوت الوقائع.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة 36 إخوانيًا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة، فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى"، التى وقعت فى 2 أغسطس 2013، وأسفرت عن حرق مركبات شرطة وخاصة والشروع فى قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وخسائر جراء الأحداث قدرت بربع مليون جنيه.
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