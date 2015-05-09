مصرع سائق وفتاة فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنوفية

لقيت فتاة بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعها فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأجرة وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد داود، رئيس مباحث مركز شرطة الشهداء، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة بطريق العراقية– السادات أمام عزبة المعداوى بالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة رقم "م.ف.س 6742 منوفية" قيادة ابتسام عبد الحميد عبد المؤمن (35 سنه ـ مؤهل عالٍ)، وسيارة نقل رقم "م.ط.ب 3674" قيادة خالد مندور عبد الغفار (53 سنة ـ سائق) نتيجة الاصطدام بالمواجهة، ونجم عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وحدثت تلفيات بالمركبتين، وتم التحفظ عليهما، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة نزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وتم رفع آثار الحادث، ولم يؤثر على حركة المرور بالطريق، تم تحرير بالواقعة برقم 5641 جنح مركز الشهداء، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.