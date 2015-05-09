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محام ينصب على المحاكم ويخلى سبيل موكليه بمستندات مزورة بالزاوية الحمراء

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محام ينصب على المحاكم ويخلى سبيل موكليه بمستندات مزورة بالزاوية الحمراء محام ينصب على المحاكم ويخلى سبيل موكليه بمستندات مزورة بالزاوية الحمراء
أمر المستشار تامر الدمرداش رئيس نيابة الزاوية الحمراء بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير توكيلات رسمية وشهادات تصالح خاصة بالمتهمين وتقديمها للمحاكم للحصول على البراءة مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وذكر المتهم خلال التحقيقات أن التوكيلات وشهادات التصالح التى ضبطت بحوزته خاصة بأحد المحاميين اللذى كان يعمل بمكتبه الا انه فارق الحياة منذ فترة.
>وأثبتت تحريات مباحث الأموال العامة تورط المتهم فى تقديم التوكيلات والشهادات المزيفة للمحاكم لاستخدامها فى إخلاء سبيل المتهمين، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته ما يقرب من 120 توكيلا وشهادة مزيفة، وأكد مسئولو الشهر العقارى أن المضبوطات مزيفة والأختام الممهورة بها مزورة .

كانت مباحث الأموال العام قد توصلت إلى قيام محامى باستخدام توكيلات وشهادات مزورة لإخلاء سبيل عدد من موكليه المتهمين على ذمة قضايا، حيث يقوم بتقديم تلك المستندات للمحاكم المختلفة للتصالح فى القضايا، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى حيازته عددا من المحررات الرسمية المزيفة، فتم إعداد كمين له وضبطه، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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مصر 365