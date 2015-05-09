ضبط 6464 صاروخ ألعاب نارية داخل محل بقالة فى زفتى

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط 6464 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر داخل محل بقالة بشارع سعد زغلول مركز زفتى، محظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "نبيلة. ا. م" 66 سنة صاحبة محل بقالة بشارع سعد زغلول مركز زفتى بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها، لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال.

وبتقنين الإجراءات قام ضباط الإدارة باستهداف المحل وضبط (6464) صاروخ وألعاب نارية البعض منها متعدد الطلقات والبعض الآخر محدث للصوت والشرر، وبسؤال المتهمة اعترفت بملكيتها للمضبوطات بقصد البيع، وتحرر المحضر 14402 جنح مركز زفتى قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.