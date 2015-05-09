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تأجيل محاكمة 17 عضواً من “التحالف الشعبي” إلي جلسة 23 مايو المقبل

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تأجيل محاكمة 17 عضواً من “التحالف الشعبي” إلي جلسة 23 مايو المقبل تأجيل محاكمة 17 عضواً من “التحالف الشعبي” إلي جلسة 23 مايو المقبل

أجلت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار أمير عاصم،، ثانى جلسات محاكمة 17 عضوًا من التحالف الشعبى الاشتراكى،بتهمة خرق قانون التظاهر فى ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير بميدان طلعت حرب، لجلسة 23 مايو للبت فى طلبات الدفاع.

يذكر، أن نيابة قصر النيل قد اتهمت حسب قرار الإحالة 17 منأعضاء الحزب، وهم طلعت فهمى وزهدى الشامى وإلهامى الميرغنى ونجوى عباسوطه طنطاوى وعبد الحميد مصطفى ندا والسيد فوزى ومحمد صالح فتحى ومصطفى
> عبد العال وماهر شاكر وحسام نصر وعزة سليمان وعادل مليجى ومحمد صالحوخالد مصطفى ومحمد أحمد محمود وأحمد فتحى نصر، بخرق قانون التظاهر والتظاهر بدون تصريح

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