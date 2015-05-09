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بالصور.. السيسي في الصفوف الأولى خلال احتفالات روسيا بعيد النصر

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بالصور.. السيسي في الصفوف الأولى خلال احتفالات روسيا بعيد النصر بالصور.. السيسي في الصفوف الأولى خلال احتفالات روسيا بعيد النصر

تصدر الرئيس عبدالفتاح ، الصفوف الأولى لضيوف احتفالات روسيا بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد النصر.

وشهدت 26 مدينة روسية، استعراضات عسكرية ضخمة بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد النصر على النازية بمشاركة نحو 85 ألفًا من أفراد القوات الروسية.
> وكانت أولى الاستعراضات انطلقت فجر السبت في مدن أقصى الشرق الروسي فلاديفوستوك، خاباروفسك، بيلوغورسك، أوسيوريسك، يوجيني ساخالين، بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وشارك فيها نحو 10 آلاف جندي وعشرات الآليات والمعدات العسكرية والطائرات والمروحية إضافة إلى سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي.

 

 

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