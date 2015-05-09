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طفل يبتلع لعبة مغناطيس أثناء تناوله الشيبسي

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طفل يبتلع لعبة مغناطيس أثناء تناوله الشيبسي طفل يبتلع لعبة مغناطيس أثناء تناوله الشيبسي

صورة لطفل ابتلع المغناطيس

شهدت مدينة القصير جنوب البحر الاحمر،  قيام عدد من الاطفال دون الخامسة ابتلاع قطع من المغناطيس علي هيئة لعبة اثناء تناولهم اكياس الشيبسي الخاصة باحدي الشركات التي تضع هدايا وجوائز داخل الاكياس لجذب الاطفال على الشراء حيث توجد بالاكياس لعبة المغناطيس سهل البلع للاطفال.
> واكد الدكتور ياسر خليل احد ابناء مدينة القصير ، ان هذه الشركة عليها اقبال للشراء من الاطفال وقام عدد من الاطفال بابتلاع المغناطيس.

وحصلت وكالة «اونا»،  علي صورة لطفل يظهر موقع المغناطيس في البطن والمغناطيس الآخر يجذبه وتم عرض الطفل على احد الاطباء الذي اكد ان هذه هي الحالة الثالثة في مدينة القصير هذا الأسبوع وطالب بالتحقيق في الواقعة ومنع بيع هذه المنتجات التي تسبب في اضرار ومخاطر للاطفال.

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أونا