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زيت البابونج للوقاية من مضاعفات التعرض لشمس الصيف

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زيت البابونج للوقاية من مضاعفات التعرض لشمس الصيف زيت البابونج للوقاية من مضاعفات التعرض لشمس الصيف
حر الصيف وشمسه تسببان مشكلة لأغلب الأشخاص، خاصة من يتطلب عملهم المشى لساعات ولمدد طويلة تحت حر الشمس وأشعتها، وهو سبب فى إصابتهم بحروق الشمس، أو بتغيير لون البشرة وعدم توحد لونها فى كل مناطق الجسم والوجه، أو الإصابة بحبوب الوجه والجسم، أو بالتهابات البشرة المتفرقة.

وأوضح الدكتور سعد خالد، أخصائى أمراض الجلدية والتناسلية، أن الكثير من إجراءات الوقاية يجب أن تتم، خاصة لمن يعانون من مشكلات تجاه أشعة الشمس أو أولئك الذين يرغبون فى الوقاية من حر الشمس، أو وقاية بشرتهم من التحول لدرجة داكنة، والحصول على سمرة طبيعية، هنا تظهر أهمية استخدام زيت البابونج، والذى يقلل من حساسية البشرة للشمس ويساعد على تقبل أشعتها دون أضرار تذكر.

وأوضح "سعد" أن دهان زيت البابونج يوميا يساعد على توزيع أشعة الشمس بالتساوى على الوجه والجسم، دون ظهور مناطق غير موحدة اللون، وتقلل من تغيير لون الوجه والجسم لدرجة داكنة، والحفاظ على لونه وحمايته من تأثير الشمس الضار سواء بالحساسية أو الالتهاب أو الحبوب أو غيره.

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