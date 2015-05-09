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مشرحة مستشفى دمياط العام تستقبل 4 جثث فى اشتباكات الأمن والإخوان

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مشرحة مستشفى دمياط العام تستقبل 4 جثث فى اشتباكات الأمن والإخوان مشرحة مستشفى دمياط العام تستقبل 4 جثث فى اشتباكات الأمن والإخوان
قال الدكتور أحمد العطار، وكيل مديرية الصحة بدمياط، إن مشرحة مستشفى دمياط العام استقبلت 4 جثث من أبناء قرية البصارطة، أحدهم خفير نظامى، لقوا مصرعهم فى اشتباكات بين الأمن والإخوان.

وكان خفير نظامى قد استشهد، وقتل 3 آخرون فى اشتباكات عنيفة، وتبادل لإطلاق النار صباح اليوم، بين الأمن وعناصر الجماعة الإرهابية بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط.. وتشهد القرية حاليًا تكثيفًا أمنيًا، وغلق مداخلها ومخارجها لمحاصرة عناصر الجماعة الإرهابية.


>استشهاد خفير ومقتل 3 عناصر إخوانية فى اشتباكات الأمن والإخوان بدمياط
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