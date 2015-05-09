"أ.ش.أ": حبس شخص فى السويس لانتحاله صفة مستشار اقتصادى برئاسة الجمهورية

قررت النيابة العامة بالسويس، حبس شخص انتحل صفة مستشار اقتصادى وتجارى برئاسة الجمهورية، وبحوزته سلاح نارى غير مرخص 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان العقيد حسام فوزى رئيس مباحث السياحة بالسويس، اشتبه فى شاب يدعى أسامة.ع.أ (37 عاما) داخل أحد الفنادق السياحية بالعين السخنة، فتم التحرى عنه والكشف على هويته، وتبين أنه نزيل لدى أحد فنادق العين السخنة على أنه مستشار اقتصادى وتجارى برئاسة الجمهورية، وسبق اتهامه فى 30 قضية نصب واحتيال ومطلوب ضبطه وإحضاره.

وبتفتيشه عثر معه على سلاح نارى غير مرخص و20 طلقة و2 خزنة و3 وثائق زواج مكتوب بخانة عمل الزوج "تزويرا" مستشار اقتصادى وتجارى برئاسة الجمهورية.