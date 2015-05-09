"طرق دبي " تبدأ أولى الخطوات التنفيذية لمشروع مسار 2020

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء أولى الخطوات التنفيذية لمشروع (مسار 2020) الذي يشمل تمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة (نخيل هاربر أند تاور) إلى موقع معرض إكسبو 2020، حيث نظمت لقاءً موسعاً لعرض تفاصيل مكونات المشروع حضره أكثر من 300 مسؤول من 34 دولة يمثلون أكثر من 100 شركة من مقاولي السكك الحديدية وموردي القطارات وانظمة وتقنيات الاتصال وغيرها، كما حضر اللقاء سفراء وقناصل من ثماني دول.

وأعرب مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في مستهل اللقاء الذي عقد في فندق انتركونتننتال عن سروره بالحضور الواسع لممثلي الشركات العالمية للتعرف عن قرب على مكونات مشروع (مسار 2020) الذي يبلغ طولة قرابة 15 كيلومترا، ويضم سبع محطات، مؤكداً أن الحضور الكبير للشركات العالمية يعد بداية جيدة في طريق انجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيوفر تنقلا آمناً وسهلاً لزوار معرض إكسبو ومناطق دبي على حد سواء، وسيكون شريانا حيوياً واستراتيجياً يصل مختلف مناطق دبي بمطار آل مكتوم الدولي في المستقبل.

وقال إن تطوير مشروع (مسار 2020) يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لتحقيق النمو المستدام وتطوير بنى تحتية وخدمية عالمية المستوى في إمارة دبي، كما يأتي تنفيذاً للخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتوفير أنظمة نقل جماعي تشمل خطوطا للمترو والترام وأخرى للحافلات والنقل البحري.

وأضاف: يبدأ مشروع (مسار 2020) من محطة نخيل هاربر أند تاورز على الخط الأحمر ، ويمتد لمسافة 15 كيلومتراً، منها 11 كيلومترا فوق مستوى سطح الأرض، وأربعة كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم سبع محطات، منها خمس محطات مرتفعة ومحطتان تحت مستوى الأرض، كما يتضمن خطة مستقبلية لإنشاء ثلاث محطات تخدم مطار آل مكتوم الدولي، مشيراً إلى أن المشروع يخدم مناطق ذات كثافة سكانية تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة مثل مناطق الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وجميرا جولف إستيت ومجمع دبي للاستثمار، حيث يقدر عدد سكان الذين يخدمهم هذا المسار بنحو 240 ألف نسمة، وتستغرق الرحلة من منطقة مرسى دبي إلى موقع المعرض 16 دقيقة.

وأكد مطر الطاير شفافية هيئة الطرق والمواصلات في الإجراءات التعاقدية لتنفيذ المشروع الذي سيتم طرحة بصيغة عقد تصميم وتنفيذ، موضحاً أن الهيئة وضعت برنامجاً زمنياً لتنفيذ المشروع، حيث ستبدأ الهيئة في استلام طلبات التأهيل 31 من شهر مايو الجاري، وسيتم اختيار القائمة المختصرة للتحالفات المؤهلة لتنفيذ المشروع في 30 يونيو المقبل، وستقوم الهيئة في الثاني من يوليو القادم بإصدار مستندات المناقصة، وستبدأ في استلام العروض المقدمة من الشركات في السادس من ديسمبر القادم، وسيتم الإعلان عن التحالف الفائز بتنفيذ المشروع في 28 يناير عام 2016، مؤكداً أن مشروع (مسار 2020) سيبدأ العمل فيه فور ترسية العقد في الربع الأول من عام 2016 على أن يتم إنجازه في الربع الأول من عام 2020 بحيث يكون جاهز لخدمة زوار معرض اكسبو.

حضر اللقاء السيد عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسة، والسيد عبدالله المدني المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي، والسيد عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعدد من مديري الإدارات والمهندسين في الهيئة.