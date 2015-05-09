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داود أوغلو: تركيا لن تتدخل عسكريا فى سوريا

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داود أوغلو: تركيا لن تتدخل عسكريا فى سوريا داود أوغلو: تركيا لن تتدخل عسكريا فى سوريا
أكد رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو أن بلاده لن تتدخل عسكريا فى سوريا، مضيفا أن التوازن فى سوريا ليس فى صالح النظام السورى، بل يتغير فى اتجاه معاكس له تماما.

وذكر الموقع الإليكترونى لصحيفة حرييت التركية اليوم السبت أن داود أوغلو، فى تصريحات صحفية على متن الطائرة الخاصة التى أقلته من مدينة آديمان إلى العاصمة أنقرة، قال إن التوازنات تتغير بشكل سريع وإن هناك مناطق قليلة أصبحت تحت سيطرة النظام السورى على الحدود السورية مع إسرائيل.

وأشار داود أوغلو إلى أنه لا يمكن لتركيا وبأى شكل من الأشكال أن تتدخل فى الوضع الحالى فى سوريا، مضيفا أن "النظام السورى لم يطلق رصاصة واحدة حتى هذا اليوم ضد تنظيم داعش، بل يفجر البراميل ضد معارضيه والمدنيين الأبرياء"، بحسب قوله.
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