أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

التحقيق في وفاة طفل اثناء عملية «فتاق» بمستشفي الغردقة العام

Google+ Print
التحقيق في وفاة طفل اثناء عملية «فتاق» بمستشفي الغردقة العام التحقيق في وفاة طفل اثناء عملية «فتاق» بمستشفي الغردقة العام

صورة أرشيفية

بدأت نيابة الغردقة الجزئية، التحقيقات بأشراف المستشار إسلام رمضان المحامي العام،  في البلاغ المقدم من اسرة طفل رضيع يبلغ من العمر 6  أشهر توفي اثناء إجراءه عملية «فتاق»  بمستشفي الغردقة العام  حيث حررت اسرة الطفل بلاغا ضد ادارة مستشفى الغردقة العام تتهمهم بالإهمال الطبى، والتسبب فى وفاة طفلهم أثناء إجراء العملية الجراحية.

كان الطفل عماد محمد، البالغ من العمر 6 أشهر دخل إلى مستشفى الغردقة العام لإجراء عملية «فتاق» ودخل فى حالة غيبوبة إلى أن أعلن الأطباء وفاة الطفل، واتهمت أسرة الطفل أطباء المستشفى بالإهمال والتسبب فى وفاته، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة.

كانت مستشفى الغردقة العام قد شهدت يوم الثلاثاء الماضى تجمهر العشرات من الأهالى، بعد وفاة ربة منزل وجنينها نتيجة الإهمال وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة واستدعاء رئيس واطباء قسم النساء والولادة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا