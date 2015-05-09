التحقيق في وفاة طفل اثناء عملية «فتاق» بمستشفي الغردقة العام

بدأت نيابة الغردقة الجزئية، التحقيقات بأشراف المستشار إسلام رمضان المحامي العام، في البلاغ المقدم من اسرة طفل رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر توفي اثناء إجراءه عملية «فتاق» بمستشفي الغردقة العام حيث حررت اسرة الطفل بلاغا ضد ادارة مستشفى الغردقة العام تتهمهم بالإهمال الطبى، والتسبب فى وفاة طفلهم أثناء إجراء العملية الجراحية.

كان الطفل عماد محمد، البالغ من العمر 6 أشهر دخل إلى مستشفى الغردقة العام لإجراء عملية «فتاق» ودخل فى حالة غيبوبة إلى أن أعلن الأطباء وفاة الطفل، واتهمت أسرة الطفل أطباء المستشفى بالإهمال والتسبب فى وفاته، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة.

كانت مستشفى الغردقة العام قد شهدت يوم الثلاثاء الماضى تجمهر العشرات من الأهالى، بعد وفاة ربة منزل وجنينها نتيجة الإهمال وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة واستدعاء رئيس واطباء قسم النساء والولادة للتحقيق.