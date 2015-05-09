مصرع ربة منزل ونفوق 10 حيوانات فى احتراق 11 منزلا بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بناحية الزوك الغربية دائرة مركز المنشاة بعدد 11 منزلا نتج عنه وفاة ربة منزل عقب إصابتها بحروق متفرقة بالجسم ونفوق 10 حيوانات وكمية من أفلاق النخيل والبوص بسبب تطاير شرر من موقد بلدى.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاة يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل ووجود متوفية وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكيرى وقادها العقيد هشام فوزى مفتش مباحث مركز المنشاة والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز بنشوب الحريق بمنزل أحمد عمر على 34 عاما عامل وامتدت النيران لأحواش ملحقة بمنازل سعد على فرغل 50 عاما مزارع وعلى بيومى عطا الله 44 عاما عامل وناصر محروس محمد 55 عاما مزارع مختار أحمد محمد عوض 59 عاما عامل والكباش حامد أحمد 57 عاما مزارع وعبد الوارث السيد عبد الوارث 33 عاما عامل وشعبان عبد الهادى عوض 35 عاما دبلوم تجارة ومحمد رياض محمد خلف 34 عاما حاصل على دراسات إسلامية وأحمد عوض على عوض 60 عاما مزارع وجابر جبريل على فرغل 34 عاما عامل.

وكرم أحمد محمد 32 عاما عامل ويقيمون بذات الناحية ونتج عن ذلك وفاة نجاح حماد محمد حماد 58 عاما ربة منزل والدة مالك المنزل الأول أثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم وانحصرت التلفيات فـى نفوق عدد "4" رأس ماشية وعدد "3" رأس غنم وعدد "3" دابة واحتراق جرار زراعى وعربة كارو وماكينة رى وكمية من الغلال والأخشاب وأفلاق النخيل والبوص جارى وتقدير بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى من موقد بلدى بمنزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تم إخطار الإدارة البيطرية بالمنشاة للانتقال واتخاذ اللازم.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنيـــة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2221 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.