ضبط تشكيل عصابى سرق 20 سيارة من حدائق الأهرام

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، حيث سرقوا نحو 20 سيارة من منطقة حدائق الأهرام.

وكشفت تحقيقات المقدم هشام بهجت رئيس مباحث أوسيم أن التشكيل العصابى يضم 7 أشخاص ويترددون على منطقة أوسيم فتم ضبطهم، واعترفوا بالسرقات، وأحالهم اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة للنيابة.

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