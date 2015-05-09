ضبط تشكيل عصابى سرق 20 سيارة من حدائق الأهرام

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، حيث سرقوا نحو 20 سيارة من منطقة حدائق الأهرام.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكشفت تحقيقات المقدم هشام بهجت رئيس مباحث أوسيم أن التشكيل العصابى يضم 7 أشخاص ويترددون على منطقة أوسيم فتم ضبطهم، واعترفوا بالسرقات، وأحالهم اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة للنيابة.
وكشفت تحقيقات المقدم هشام بهجت رئيس مباحث أوسيم أن التشكيل العصابى يضم 7 أشخاص ويترددون على منطقة أوسيم فتم ضبطهم، واعترفوا بالسرقات، وأحالهم اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة للنيابة.
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