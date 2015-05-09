ضبط شخص استولى على 500 ألف جنيه لانتفاعه بقاعة أفراح بدون وجه حق فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، برئاسة المقدم عمر مهران رئيس مباحث القسم، من القبض على مستأجر سابق لقاعة كريستال للحفلات باستاد سوهاج الرياضى، والمملوكة للدولة ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة ورفضه تسليمها للجنة الإدارية، رغم انتهاء التعاقد واستمراره فى تشغيلها دون سند قانونى ما يقرب من ثلاثة أعوام، محققا بذلك مكاسب مالية كبيرة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم ثان سوهاج، بتمكن ضباط المباحث من تنفيذ قرار النيابة العامة فى واقعة المحضر رقم 15 أحوال قسم ثان بذات التاريخ والمعاد قيده برقم 3383 إدارى قسم ثان سوهاج لسنة 2014 بشأن قيام "أميل.ن.ن.م"31 عاما مستأجر سابق لقاعة كريستال للحفلات باستاد سوهاج الرياضى والمملوكة للدولة ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة - ويقيم شارع النصر دائرة قسم ثان بالاستيلاء على تلك القاعة ورفضه تسليمها للجنة الإدارية رغم انتهاء التعاقد واستمراره فى تشغيلها دون سند من القانون ما يقرب من ثلاثة أعوام، محققاً بذلك مكاسب مالية كبيرة من وراء ذلك مرتكباً بذلك جريمتى الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به وما توصلت إليه التحريات إلى عدم قيام المذكور بسداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة منذ تاريخ 15/7/2011 وحتى تاريخه وبلغت المبالغ المالية المستولى عليها ما يزيد عن "خمسمائة ألف جنيه" مقابل الانتفاع بالقاعة عن تلك الفترة الزمنية، وتأكدت تلك المعلومات بتقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى لمحافظة سوهاج والمشكلة بقرار محافظ سوهاج تحت رقم 304 لسنة 2014 والتى انتهت إلى ما توصلت إليه التحريات وصدور قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم المذكور.

وتنفيذاً لقرار النيابة العامة فقد تم عمل عدة أكمنة وتنشيط المصادر السرية حول مسكن ومحل عمل المتهم حيث تمكن ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من ضبطه وبمواجهته أبدى استعداده لسداد المبلغ المالى المستولى عليه تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلى وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.