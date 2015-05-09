أسباب آلام عضلات أسفل الظهر المتكررة

كثير من الأسباب تؤدى إلى الإصابة بحالة من الألم المبرح فى الظهر خاصة فى ساعات النوم والليل المتأخرة، وعند شعور الجسم بالراحة النوم على السرير، وهو ما يؤذى صاحبه ويزعجه كثيرا.

ولهذه الحالة الكثير من الأسباب، ولكن يخص الدكتور محمود سعيد استشارى أمراض العظام والفقرات بالحديث عن سبب نقص نسبة الكالسيوم فى الجسم بنسب كبيرة، تؤدى بالعضلات لحالة شديدة ومبرحة من المشكلات، كالآلام والأوجاع، كالشعور بالألم النابض فيها أو هذا الشعور بالتنميل الشديد أو الألم غير المتوقف، أو الشعور بتشنج العضلات بشكل كبير وعدم القدرة على الشعور بالراحة عند النوم وفى مكان الألم فى الظهر عادة وأسفله.

وهنا يوضح محمود أن تلك الآلام تنتج تدريجيا عن قلة نسبة عنصر الكالسيوم والهام فى بناء عظام الجسم، وفى بعض العضلات تصبح نسبته أقل فى أماكن معينة من الجسم وأهمها أسفل الظهر لدى البعض، ولذا ينصح استشارى أمراض العظام بضرورة الاهتمام بعلاج هذه الآلام والعرض على مختص وعدم إهمالها، فهذا النقص لابد من علاجه، وزيادة نسبة الكالسيوم فى عضلات الجسم تدريجيا عن طريق خطة علاجية يضعها الطبيب وحده، دون تناول عقاقير كالسيوم دون استشارته.

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