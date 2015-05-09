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قوات التحالف العربى تنفذ غارة جوية على منزل قيادى حوثى وسط اليمن

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قوات التحالف العربى تنفذ غارة جوية على منزل قيادى حوثى وسط اليمن قوات التحالف العربى تنفذ غارة جوية على منزل قيادى حوثى وسط اليمن
أفاد مصدر أمنى يمنى، اليوم السبت،بأن قوات التحالف العربى شنت غارة جوية استهدفت منزل قيادى فى جماعة أنصار الله الحوثية فى محافظة إب وسط البلاد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية شنت غارة جوية استهدفت منزل القيادى الحوثى عبد القادر الشامى فى قرية سوادة بمديرية السدة التابعة لمحافظة إب.

وأضاف المصدر الأمنى بأن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المنزل بسبب القصف،من دون أن يعرف حتى الآن مصير القيادى الحوثى أو سقوط ضحايا جراء الغارة الجوية.

وكانت قوات التحالف العربى قد شنت قبل أيام قليلة عدة غارات استهدفت منازل وتجمعات للحوثيين فى المديرية ذاتها خلفت عشرات القتلى والجرحى.

يأتى هذا فى الوقت الذى تواصل قوات التحالف قصف مواقع وتجمعات الحوثيين فى عدة محافظات يمنية وتسفر فى العادة عن قتلى وجرحى منهم.
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مصر 365

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