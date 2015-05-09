استعدادات مكثفة لافتتاح ميناء بدر الجاف بالأدبية فى السويس

دخل ميناء "بدر" الجاف بطريق السويس العين السخنة فى مرحلة الاستعدادات النهائية انتظارا لافتتاحه رسميا خلال الأسابيع القادمة بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، حيث يعد هذا الميناء الأول الجاف بالمحافظة ويشرف على إدارته القوات المسلحة ممثلة فى الجيش الثالث الميدانى.

ودخل الميناء المتواجد بمحيط ميناء الأدبية البحرى فى المرحلة التجهيزات الأخيرة وتم تعليق لوحة الافتتاح وتجهيز ساحات العمل والانتظار، وتكوين الفريق والعمل الإدارى والفنى واستلام العمال مهام عملهم رسميا.

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وافق فى 5 فبراير الماضى على إنشاء ميناء بدر الجاف، وذلك بمنطقة الأدبية جنوب مدينة السويس، ويعتبر من الموانئ الجافة فى تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم 335 لسنة 2004.

وأضاف القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، أنه يتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع إدارة ميناء بدر الجاف، ويكون للجهاز كل اختصاصات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996، والمعدل بالقرارين رقم 335 لسنة 2004، ورقم 350 لسنة 2012.

وأعقب ذلك إصدار هانى قدرى دميان، وزير المالية، فى 18 مارس الماضى قراراً باعتبار ميناء بدر الجاف دائرة جمركية، بمساحة 23 ألف متر تقريباً.