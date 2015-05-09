غدا الأحد.. بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بالإسماعيلية

أعلن المهندس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أنه وفقا للخريطة الزمنية لامتحانات العام الدراسى 2014/2015، فإنه تقرر أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى بالإسماعيلية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 من شهر مايو الجارى 2015، وحتى الخميس الموافق 14 مايو.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادى بالمحافظة اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/5/2015، وحتى الخميس الموافق 21 /5/2015.
وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول نظام من 3- 5 سنوات، اعتبارا من يوم السبت الموافق 23/5/2015، فى حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة بقسميها اعتبارا من يوم السبت الموافق 6 يونيه 2015 .