أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غدا الأحد.. بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بالإسماعيلية

Google+ Print
غدا الأحد.. بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بالإسماعيلية غدا الأحد.. بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بالإسماعيلية
أعلن المهندس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أنه وفقا للخريطة الزمنية لامتحانات العام الدراسى 2014/2015، فإنه تقرر أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى بالإسماعيلية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 من شهر مايو الجارى 2015، وحتى الخميس الموافق 14 مايو.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادى بالمحافظة اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/5/2015، وحتى الخميس الموافق 21 /5/2015.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول نظام من 3- 5 سنوات، اعتبارا من يوم السبت الموافق 23/5/2015، فى حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة بقسميها اعتبارا من يوم السبت الموافق 6 يونيه 2015 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365