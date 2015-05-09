غدا الأحد.. بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بالإسماعيلية

أعلن المهندس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أنه وفقا للخريطة الزمنية لامتحانات العام الدراسى 2014/2015، فإنه تقرر أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى بالإسماعيلية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 من شهر مايو الجارى 2015، وحتى الخميس الموافق 14 مايو.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادى بالمحافظة اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/5/2015، وحتى الخميس الموافق 21 /5/2015.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول نظام من 3- 5 سنوات، اعتبارا من يوم السبت الموافق 23/5/2015، فى حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة بقسميها اعتبارا من يوم السبت الموافق 6 يونيه 2015 .