مرسي يلتقي الأئمة لدعمه قبل 30 يونيو.. و"الأوقاف" ترعى سيطرة الإخوان على المساجد

مستشار "عفيفي": الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي.. و"البسطويسي": الأوقاف تدعم "تجرد" في مواجهة "تمرد"

كتب : وائل فايز منذ 10 دقائق

قالت مصادر بوزارة الأوقاف إن الرئيس محمد مرسي سيلتقي الدعاة الجدد الأحد المقبل بمناسبة ختام الدورة التدريبية للدعاة التي تقيمها وزارة الأوقاف، لتهنئتهم بالتعيين والانضمام لصفوف الدعاة وحمل رسالة الدعوة وتبليغها للناس.

وقال الشيخ أحمد البهي، منسق "أئمة بلا قيود"، إن توقيت لقاء الرئيس بالدعاة الجدد له مدلولات مهمة، أبرزها كسب ودهم وزيادة شعبيته قبل مظاهرات 30 يونيو الجاري، لدعم النظام القائم في مواجهة المعارضة.

وتواصل وزارة الأوقاف تنظيم خطة القوافل الدعوية المساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات، وأكد مصدر بالأوقاف أن الوزارة تستعين بعدد من قيادات الإخوان في الحملة، أبرزهم الدكتور صلاح سلطان، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، والدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، والدكتور يسري هانئ، والشيخ سلامة عبد القوي، مستشار الوزير.

عرفة: وزارة الأوقاف إخوانية ومسيسة

وقال الشيخ عبد القوي، في مقال بمجلة الوزارة، إن "الأوقاف ودعاتها لن تقف مكتوفة الأيدي أو مشلولة اللسان ولن تغض الطرف عن 30 يونيو المقبل أو أي محاولات للتخريب والعنف مهما أدى ذلك إلى اتهام الأوقاف بالانحياز"، مؤكدا أن الوزارة مع الاستقرار ودعم الشرعية.

في المقابل اتهم الشيخ محمد البسطويسي، نقيب الأئمة المستقلة، قيادات وزارة الأوقاف، وعلى رأسهم الوزير طلعت عفيفي بالانحياز إلى حملة "تجرد" ضد "تمرد"، مؤكدا أنهم يحاولون بكل قوتهم الدفاع عن النظام حفاظا على مناصبهم وكراسيهم.

وقال الشيخ حسن عرفة، المتحدث باسم حركة أئمة بلا قيود، إن وزارة الأوقاف إخوانية ومسيسة، لافتا إلى أنها تساهم حاليا في تنفيذ برنامج النهضة عن طريق هيئة الأوقاف بإقامة مشاريع داخل وخارج مصر، مؤكدا أن كل أموال الهيئة تحت تصرف الإخوان.