بدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية فى الأقصر

يقوم محافظ الأقصر محمد بدر، صباح اليوم السبت، ويرافقه عبد الجواد عبد العال، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالمرور على عدد من المدارس ليتفقدا لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للاطمئنان على سير الامتحانات.

وقال وكيل الوزارة، إن امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، تبدأ اليوم السبت وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم الخميس القادم.

وأوضح عبد الجواد عبد العال، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن 37 ألفا و227 طالبا وتلميذا يبدأون الامتحانات؛ منهم 19603 تلميذا بالشهادة الابتدائية يؤدون امتحاناتهم داخل 284 لجنة بالإدارات التعليمية السبعة، و17624 طالبة وطالبة بالشهادة الإعدادية يؤدون الامتحانات داخل 138 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تتم متابعة الامتحانات أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية وغرف فرعية أخرى بكل إدارة تعليمية، مشيرا إلى إعداد مقر الكنترول ومقار التصحيح الذى يبدأ فور انتهاء الامتحانات.