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الفتيات أكثر عرضة للإصابة بالبواسير مقارنة بالرجال

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الفتيات أكثر عرضة للإصابة بالبواسير مقارنة بالرجال الفتيات أكثر عرضة للإصابة بالبواسير مقارنة بالرجال
البواسير من الأمراض التى يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص، وتكون السيدات أكثر عرضة للإصابة بها نتيجة للكثير من العوامل منها الحمل والولادة.

يقول الدكتور حسن عامر حسن استشارى الجراحة العامة بمستشفى النيل: إن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالبواسير عن الرجال، بسبب التغيرات البيولوجية وضعف الأوردة والشرايين المتواجدة فى فتحة الشرج والتعرض لطلق الولادة الذى يتسبب فى الإصابة بالمرض بشكل سريع، ثم بعد ذلك يؤدى إلى حدوث شرخ، لافتا أنه فى حالة تناولهن للأكلات المسببة للإمساك أو صعوبة الهضم قد يعجل من الإصابة بالبواسير.

ويشير د. حسن عامر حسن أن تناول الأكلات الحريفة وعدم تناول الخضراوات بكثرة والجلوس لفترات طويلة يتسبب فى الضغط على الأوردة والشرايين التى تتواجد فى آخر فتحة الشرج، فتؤدى إلى انتفاخها وتضخمها مما ينتج عنها النزيف أو الألم بهذه المنطقة.

ويوصى استشارى الجراحة العامة السيدات، بتجنب تناول الأكلات الحريفة والمسبكات والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة التى تعمل على سهولة الهضم وتجنب الإصابة بالإمساك.

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