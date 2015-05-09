إضافة الثوم للطعام يفيد مرضى ضغط الدم المرتفع

الطعام المفيد أحد أهم طرق علاج الأمراض ومواجهتها، وهذه الأعراض المرضية لابد لها من نظام غذائى جيد، وإضافات مفيدة للجسم والصحة، وإضافة الثوم للطعام أحد أهم الخطوات التى تفيد الصحة وتنقى الجسم من مشكلاته وأعراضه المرضية.

ولا شك أن الثوم أحد أهم هدايا الطبيعة التى لها فوائد لا حصر لها، فحسبما يوضح الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، فإن الثوم هو أفضل إضافة ممكنة للطعام، خاصة إذا أضيف نيئا، دون الحاجة لقليه وفقدان عناصره.

وأكد الدكتور محمد على أن الثوم من المفضل أن يتناوله المرء نيئا بحالته كفص كامل، وهو يفيد بشكل خاص مرضى ضغط الدم المرتفع، فإضافته للطعام نيئا، أو تناول الفص الواحد منه يوميا يساعد بشكل فاعل على تخفيض نسبة ضغط الدم، خاصة لمرضاه فهو عرض مزمن يعانى مرضاه من أعراضه المرضية والثوم يساعد على التخلص تخفيف هذه الأعراض.

والثوم مفيد بشكل خاص لهؤلاء المرضى، الذين يعانون من أعراض ارتفاع ضغط الدم، وتدريجيا وبتناول الثوم بكميات معقوله يوميا، أو بتناول فص كامل يوميا وبانتظام، سوف تنضبط معدلات ضغط الدم، ويقل الشعور بآلام الرأس، والصداع.