"المحامين" تستمع اليوم لأقوال "صافيناز" فى شكواها ضد محامى فندق النبيلة

تنظر لجنة الشكاوى بنقابة المحامين بشمال القاهرة، ظهر اليوم، السبت، الشكوى المقدمة من الراقصة صافيناز، ضد المحامى رأفت عدلى محامى فندق النبيلة، التى تتهمه فيها بامتهان مهنة أخرى غير المحاماة بالمخالفة لقانون المحاماة، وأنه وقع معها عقد بصفته مالك ملهى ليلى ـ بحسب الشكوى.

وقررت اللجنة استدعاء "صافيناز" والمحامى المقدمة ضده الشكوى للحضور أمام اللجنة، والاستماع إلى أقوالهما، للوقوف على صحة الشكوى من عدمها، وإصدار قرار بشأنها.

وقال مصدر باللجنة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة أخطرت الراقصة للحضور إلى مقر النقابة الفرعية لشمال القاهرة بدار القضاء العالى، وأضاف أن اللجنة لا تعلم إذا كانت "صافيناز" ستحضر الجلسة بنفسها أم سيحضر محاموها بالنيابة عنها.

وتنعقد اللجنة برئاسة زكريا رضوان وكيل نقابة محامى شمال القاهرة، وعضوية كل من طارق بخيت وعمرو محيى عضوى مجلس النقابة.

وكانت الراقصة صوفينار الشهيرة بـ"صافيناز" قد تقدمت بشكوى لنقابة شمال القاهرة، برئاسة محمد عثمان للتحقيق مع محامى فندق النبيلة، واتهمته بمخالفة لوائح قانون المحاماة، وأحيلت الشكوى للتحقيق أمام لجنة الشكاوى.