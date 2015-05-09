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اليوم..النطق بالحكم على حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف محمود قابيل

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اليوم..النطق بالحكم على حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف محمود قابيل اليوم..النطق بالحكم على حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف محمود قابيل
تنطق اليوم السبت، محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد لاظمى، وسكرتارية عمرو عبد العزيز، بالحكم فى دعوى السب والقذف المرفوعة من الفنان محمود قابيل ضد الفنان حسين فهمى.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة الفنان حسين فهمى إلى محكمة جنح أكتوبر، بعد اتهامه بالظهور فى إحدى القنوات، وتوجيهه العديد من الاتهامات ضد الفنان محمود قابيل.

جاء ذلك بعد أن أعدت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة، وإسلام ضيف، مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، مذكرة بتفاصيل القضية، وتم إحالتها للنائب العام لاتخاذ القرار فيها.

وتعود تفاصيل الأحداث، حينما تقدم الفنان محمود قابيل ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه الفنان حسين فهمى بسبه وقذفه على الهواء فى أحد البرامج التى تذاع على إحدى الفضائيات اتهمه فيها بالكذب، وأنه يتربح من الفن، وأنه ليس فنانًا بالمعنى التقليدى.

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