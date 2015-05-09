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ضبط 9 آلاف لتر وقود و114 أنبوبة قبل ترويجها بالسوق السوداء

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ضبط 9 آلاف لتر وقود و114 أنبوبة قبل ترويجها بالسوق السوداء ضبط 9 آلاف لتر وقود و114 أنبوبة قبل ترويجها بالسوق السوداء
شنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، حملات أمنية موسعة، والتى استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى، ومكافحة جرائم أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية والسلع التموينية والقضاء على ظاهرة تهريبها وبيعها فى السوق السوداء وضبط المتورطين فى ارتكابها، خاصة العناصر التى تتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية خلال 24 ساعة عن ضبط 359 قضية تموينية متنوعة من بينها 6 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 9460 لتر بنزين سولار و25 قضية أسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها 114 أسطوانة.

وتمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 200 كيلو وضبط 78 قضية مخالفات مخابز وضبط 5 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة وضبط 10 قضايا غش غذائى وضبط 16 قضية غش غير غذائى وضبط 189 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

كما تم ضبط 10 قضايا فى مجال اللحوم الفاسدة بمضبوطات بلغت (1,575طن) وضبط قضية فى مجال الأسماك الفاسدة بمضبوطات بلغت 70 كيلو وضبط 4 قضايا فى مجال السجائر المهربة وضبط 7 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر وضبط 3 قضايا فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية وضبط قضية إتجار فى الألعاب النارية ضبط خلالها 1315 وحدة ألعاب نارية وتنفيذ 22 حكما قضائيا.

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مصر 365

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