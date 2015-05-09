شرطة الكهرباء تضبط 6426 قضية سرقة تيار وتنفذ 584 جنحة حبس فى 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كافة مديريات الأمن حملات أمنية موسعة لضبط الباعة الجائلين والخارجين على القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وضبط فى مجال كبار المشتركين 33 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشاركين، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 6426 قضية سرقة تيار كهربائى، و23 مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل 5840 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 28 مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 584 جنحة حبس.