شرطة الكهرباء تضبط 6426 قضية سرقة تيار وتنفذ 584 جنحة حبس فى 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كافة مديريات الأمن حملات أمنية موسعة لضبط الباعة الجائلين والخارجين على القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وضبط فى مجال كبار المشتركين 33 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشاركين، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 6426 قضية سرقة تيار كهربائى، و23 مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل 5840 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 28 مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 584 جنحة حبس.