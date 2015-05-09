أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شرطة الكهرباء تضبط 6426 قضية سرقة تيار وتنفذ 584 جنحة حبس فى 24 ساعة

Google+ Print
شرطة الكهرباء تضبط 6426 قضية سرقة تيار وتنفذ 584 جنحة حبس فى 24 ساعة شرطة الكهرباء تضبط 6426 قضية سرقة تيار وتنفذ 584 جنحة حبس فى 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كافة مديريات الأمن حملات أمنية موسعة لضبط الباعة الجائلين والخارجين على القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وضبط فى مجال كبار المشتركين 33 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشاركين، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 6426 قضية سرقة تيار كهربائى، و23 مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل 5840 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 28 مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 584 جنحة حبس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365