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بعد العثور على فنانة تركية مقتولة بيرين سات ترفع الصوت بوجه العنف ضد المرأة

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بعد العثور على فنانة تركية مقتولة بيرين سات ترفع الصوت بوجه العنف ضد المرأة بعد العثور على فنانة تركية مقتولة بيرين سات ترفع الصوت بوجه العنف ضد المرأة

السبت 09-05-2015 03:19

وجدت الفنانة التركية ديير دينيز البالغة من العمر 39 عاماً، مقتولة في شقتها في مدينة استنطبول، خنقاً بسلك الشاحن الخليوي وحزام حقائب.

وحسب مصادر صحافية تركية، فإن شقيق الفنانة دخل إلى شقتها ووجدها مرمية على الأرض ومكبلة اليدين.

وبعد وقوع الحادثة، سارعت القوات الأمنية التركية للحضور إلى مسرح الجريمة، لفتح تحقيقاً في الحادث، ومعرفة ملابسات الجريمة.

وفور انتشار خبر الوفاة، عبرت الفنانة التركية بيرين سات المعروفة بـ"سمر"، عن غضبها الشديد من الجريمة، وعلقت مستنكرةً الجرائم التي تحصل بحق المرأة، فنشرت بيرين صورة للفنانة الراحلة على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام" وأرفقته بتعليق قائلةً: "يصبح لديك ابنة تُسعدك وتهتم بها مثل عينيك وتسميها ديير، وتصبح مطربة ناجحة تُغني باللغة التركية أغاني قيمة ومهمة وترغب أن يعرف الكل قيمتها، هي تعطي للموسيقى والموسيقى تعشقها وترغب أن تكون أبدية بفنها، ومن ثم يأتي حيوان يقوم بشنقها، الله يلعنك".

يذكر أن استنبطول تواجه العديد من جرائم قتل النساء في الفترة الحالية، إذ تم العثور على 100 امرأة مقتولة في غضون الأشهر الأربعة الأخيرة.

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سيدتي