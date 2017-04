مشاهير لبنان يجتمعون لدعم الجيش وإحياء الذكرى الـ 40 للحرب اللبنانية

بيروت_علي حلاّل تصوير: ذبيان سعد

تحت شعار لبنان الموحّد اجتمع حوالي 35 فناناً لبنانياً في حفل ضخم في "FORUM DE BEYROUTH"، بتنظيم من جمعية "ONE LEBANON" ومجمع "ABC" الأشرفية، وذهب ريع الحفل هذا العام الذي تنظمه الجمعية للسنة الثانية لدعم صندوق أولاد شهداء الجيش اللبناني.

منظمة الإحتفال وصاحبة جمعية "ONE LEBANON" السوبرانو اللبنانية تانيا قسيس التي اشتهرت بغنائها للوحدة الإسلامية_المسيحية أعربت عن سعادتها بهذا الحفل الذي ضمّ عدداً كبيراً من صفوف المتطوعين المشاهير، مشيرة إلى أن "اجتماع كل هؤلاء المشاهير هو "دون شك دليل على أن الوحدة قادرة أن تتحقق عندما يضع الناس مجهودهم في هدف مشترك.

ضم الحفل حوالي 10 آلاف شخص أتوا من مختلف المناطق اللبنانية، ووضع على المسرح بوسطة كون الحفل أعاد فكرة تذكر مرور 40 عاماً على الحرب الللبنانية، وأطلق رسالة للجيل الجديد هي أنه يجب أن لا ننسى ما حصل وإنما أن يكون هذا الجيل جيل التغيير كي لا يعيش 40 سنة أخرى كتلك التي مرت والتي لم يتغير فيها شيئاً.

"سيدتي نت" في كواليس الحفل

خصص للصحافة مساحة كبيرة لإجراء الحوارات مع المشاهير، وكان الجو هادىء بشكل عام رغم بعض العراقيل الصغيرة، ولكنها حالت دون وقوع صدام بين المنظمين والصحفيين.

من جهة أخرى، لوحظ الإتفاق بين النجوم، سواء المغنيين او الممثلين، وخصصت غرفاً لكل شخص، أو غرفة جمعت شخصين أو أكثر. وكان النجوم يلقون التحية على بعضهم البعض ويتنقلون بين الغرف لاسيما وأنه سبق وجمعهم أسبوعاً واحداً من التمارين كانت كافية على خلق جواً من المحبة بينهم.

في الغرفة التي ضمت بريجيت ياغي وماغي بو غصن، كانتا مشغولتان بالتبرج قبل إنطلاق الحفل، وسمحت الإثنتان لـ"سيدتي نت" بتصويرهما وهما تضعان المكياج، ومازحتنا ماغي بالقول: "يؤبرني جمالي"، وبدا الإنسجام واضحاً بين ماغي وبريجيت اللتان عبرتا عن سعادتهما بهذا الحفل، وبرسالته التي تهدف إلى جمع كل اللبنانيين تحت شعار الوحدة والمحبة وتحدثتا عن جديدهما.

محمد عطية يسرق الأضواء

سرق مشترك "ستار أكاديمي" المصري محمد عطية والذي شارك مؤخراً في برنامج "رقص النجوم" الأضواء بحضوره في كواليس الحفل، واشار لـ"سيدتي نت" أنه متواجد لدعم صديقه أنطوني توما الذي ربطته به صداقة كبيرة في البرنامج، وهم بصدد التعاون لإطلاق "ديو" غنائي، كما يعملان على التحضير لمفاجأة كبيرة لم يكشف عنها عطية.

وتهافت الصحافيين وكل من كان متواجداً في الكواليس على التقاط الصور مع عطية. كذلك الحال بالنسبة لأنطوني توما الذي يملك شعبية كبيرة بين صفوف المراهقين، هو الآخر لم ترحمه عدسات المصورين ولا كاميرات الهواتف التي عمد الصحفيين والمنظمين لإلتقاط "السيلفي" معه.

أنطوني عبّر لـ"سيدتي نت" عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل، للمرة الثانية، ودعا إلى أن يكون الجميع موحدين دون السؤال عن ديانه أحد، والموسيقى تجمع الجميع دون الوقوع في المشاكل.

وعن من سيحمل لقب "dancing with star"، اشار توما إلى أن الخمسة الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية يتمتعون بقوة كبيرة، ولا يعلم من سيكون حامل اللقب.

ريمي بندلي تعود بعد غياب 20 عاماً

بالإضافة الى عدد من المشاهير الذين شاركوا العام الماضي، كان هناك مشاركة للفنانة ريمي بندلي التي عادت إلى خشبة المسرح بعد نحو 20 عاماً من الغياب لتحيي ذكريات الطفولة التي يتشاركها كثيرون من اللبنانيين.

وأشارت ريمي في حديث لـ"سيدتي نت" أن الحفل يتكلم عن نفسه، فنحن نقوم بتوحيد لبنان عبر الموسيقى، وندعم أطفال شهداء الجيش اللبناني، معتبرة أنه عندما يكون اللبنانيين قلباً واحداً يتوحد لبنان، وكشفت ريمي أنها بصدد اتحضير لألبوم غنائي جديد.

كارلوس عازار: لا يمكن تقسيم لبنان

الممثل كارلوس عازار أكد أن "الرسالة مثل عنوان الحفل "one Lebanon" لبنان الموحد، وليس لبنان المجزأ، وهو للجميع ولا يمكن تقسيمه. وعما ما يوّحد اللبنانيين قال كارلوس: "الفن، الموسيقى، الثقافة، الحب، المحبة.

وعن تحضيراته الجديدة كشف كارلوس أنه بصدد التحضير لـ"solo" مسلسل "الليل الحزين"، ويعمل على الإنتهاء من تصوير مسلسل "درب الياسمين" لرمضان 2015، كما يقوم بالتحضير لجزء ثان من فيلم "كاش فلو"، بالإضافة إلى عدد من الأغنيات التي يقوم بتحضيرها.

الحفل بدأ عند الساعة التاسعة والنصف مساء، وغنى جميع المشاهير نشيد "one Lebanon"، وبعدها أطلّ النجوم بأغنيات مشتركة شارك فيها ايضا الممثلين الذين لا يمتهنون مهنة الغناء، ولوحظ تفاعل الجمهور الكبير مع إطلالة أنطوني توما، وكانت مشاركة لافتة للفنان الكبير الياس الرحباني والموسيقي ميشال فاضل، وركزت جميع الأغنيات على حب لبنان.

وسام بريدي حضر بديلاً عن عصام

وكان هناك كلمة من القلب من الإعلامي وسام بريدي الذي حضر بديلاً عن شقيقه الراحل عصام، وصف الجمهور بحرارة كبيرة له، وراح الجميع ينادي باسم "عصام" قال فيها: "كان حلم عصام المشاركة اليوم في هذا الحفل، وانتم ترون عصام وتعبرون له عن حبكم له". وتابع: "من يؤمن بنفسه يصل مهما كانت الصعاب، داعياً الجميع إلى أن يكونوا جاهزين في هذه الحياة، لأن أحداً لا يعلم متى تأتي الفرصة المناسبة له، و "عصام" مثال لـ"one Lebanon" لأنه وحدّ المسلمين والمسيحيين معا.

واضاف: "المحبة هي أساس كل شيء، وعلينا أن نؤمن بأن نكافح من أجل لبنان، ولبنان بدون شعبه لا يساوي شيئاً".

تابعوا قريباً لقاء مصوراً مع باقي نجوم الحفل على "سيدتي نت".