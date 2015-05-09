أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يشهد اليوم احتفالات روسيا بالذكرى السبعين لأعياد النصر

Google+ Print
الرئيس السيسى يشهد اليوم احتفالات روسيا بالذكرى السبعين لأعياد النصر الرئيس السيسى يشهد اليوم احتفالات روسيا بالذكرى السبعين لأعياد النصر
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، احتفالات روسيا بالذكرى السبعين لأعياد النصر، والذى يشارك فيه عدد من القادة ورؤساء الدول والحكومات الصديقة لروسيا، وذلك بالعاصمة الروسية موسكو.

ومن المقرر أن يشارك فى العرض العسكرى أكثر من 15 ألف جندى وضابط من القوات المسلحة الروسية، منها أفواج القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الإنزال الجوى، وكتيبة الدفاع الجوى الفضائى، وكتيبة قوات الصواريخ الاستراتيجية، وغيرها من التشكيلات القتالية، وكذلك كتيبة حرس الشرف فى القوات المسلحة الروسية، وقافلة من فرسان الفوج الرئاسى، وطلاب وطالبات المدارس العسكرية.

موضوعات متعلقة:

بالصور.. التسلسل الزمنى لتنامى العلاقات بين مصر وروسيا عقب ثورة 30 يونيو.. السيسى يزور موسكو 3 مرات خلال سنة واحدة ويتوجها بحضوره عيد النصر.. وبوتين ينهى بالقاهرة جمود عشر سنوات عجاف
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة