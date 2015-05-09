الرئيس السيسى يشهد اليوم احتفالات روسيا بالذكرى السبعين لأعياد النصر

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، احتفالات روسيا بالذكرى السبعين لأعياد النصر، والذى يشارك فيه عدد من القادة ورؤساء الدول والحكومات الصديقة لروسيا، وذلك بالعاصمة الروسية موسكو.

ومن المقرر أن يشارك فى العرض العسكرى أكثر من 15 ألف جندى وضابط من القوات المسلحة الروسية، منها أفواج القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الإنزال الجوى، وكتيبة الدفاع الجوى الفضائى، وكتيبة قوات الصواريخ الاستراتيجية، وغيرها من التشكيلات القتالية، وكذلك كتيبة حرس الشرف فى القوات المسلحة الروسية، وقافلة من فرسان الفوج الرئاسى، وطلاب وطالبات المدارس العسكرية.

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