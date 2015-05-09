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"داعش" فى ليبيا يبث تسجيلاً صوتياً يؤكد قتله للصحفيين التونسيين

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"داعش" فى ليبيا يبث تسجيلاً صوتياً يؤكد قتله للصحفيين التونسيين "داعش" فى ليبيا يبث تسجيلاً صوتياً يؤكد قتله للصحفيين التونسيين
أكد تنظيم داعش فى ليبيا أنه قتل الصحفيين التونسيين سفيان الشواربى ونذير القطارى رمياً بالرصاص .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم، أن إحدى مؤسسات تابعة لتنظيم داعش تسمى "شباب التوحيد على "تويتر" قد بثت تحت عنوان "بيان من مجاهدى تونس المرابطين فى ليبيا حول مصير الصحفيين التونسيين التابعيين للحكومة التونسية" فى تسجيل صوتى تلاه شخص تونسى يقاتل فى صفوف داعش بليبيا التأكيد على قتل الصحفيين التونسيين سفيان الشواربى ونذير القطارى رمياً بالرصاص .

يذكر أن التونسية قد شكلت لجنة للتحقيق فى إختفاء الصحفيين التونسيين فى ليبيا.

وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت الفترة الماضية مقتل الصحفيين التونسيين.

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مصر 365

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