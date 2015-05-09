الحكم على مبارك ونجليه فى قضية "القصور الرئاسية".. اليوم

تنطق اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالحكم على الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك فى القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والمعروفة بـ"القصور الرئاسية".

يصدر القرار برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى، بحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة وسكرتارية أحمد الهادى وهشام حافظ وعزت فاروق.

وتأتى إعادة محاكمة مبارك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى يناير الماضى بإلغاء حكم معاقبة "مبارك" بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات.

- الجنايات تصدر حكمها على مبارك ونجليه بـ"القصور الرئاسية" السبت بعد عام من إدانته.. مصادر: لو حصل على البراءة لن يتبقى له إلا طعن النيابة على تبرئته بقتل المتظاهرين.. وتتبقى قضية البورصة لجمال وعلاء

>

>