وزير التموين يفتتح اليوم مخبزا جديدا بالإسكندرية ويتفقد مجمعات استهلاكية

يزور الدكتور خالد حنفى، وزير التموين ، اليوم السبت، فى جولة تفقدية، محافظة الإسكندرية يرافقه مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وقيادات مديرية التموين ورئيس شركة المجمعات الاستهلاكية.

ويفتتح الوزير مخبزا جديدا بعزبة محسن، بمنطقة حجر النواتية، كما يتفقد عددا من فروع المجمعات الاستهلاكية بنفس المنطقة ومنطقة العوايد شرق الإسكندرية،

>وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية وبأسعار تواجه الغلاء بالأسواق وضد السوق السوداء.