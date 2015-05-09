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6 نصائح لتقوية ذاكرة ابنك أثناء فترة الامتحانات

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6 نصائح لتقوية ذاكرة ابنك أثناء فترة الامتحانات 6 نصائح لتقوية ذاكرة ابنك أثناء فترة الامتحانات
فترة الامتحانات من أصعب الفترات التى تمر بها كل أسرة وأيضا الأبناء، وذلك لمطالبتهم ببذل المزيد من المجهود للحصول على أعلى الدرجات والنجاح.

وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة علا محمد إخصائية التغذية العلاجية، أن التغذية لها دور كبير فى الحفاظ وتقوية قدرات الأطفال فى التركيز وسرعة الفهم والإلمام بالمعلومات، والحل الجيد أثناء الامتحانات.

وتقدم إخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى ينصح بإتباعها اثناء فترة الامتحانات و ذلك لتقوية القدرة على الاستيعاب، و منها :

1- الإكثار من تناول الماء، و خاصة فى الصباح على الريق لأنه يزيد من نشاط الذاكرة ويقويها.
>2- ممارسة الرياضة كالمشى يوميا لمدة 15 دقيقة، يزيد من التخلص التوتر والقلق، ويزيد من قدرة المخ على الاستيعاب.
>3- تناول الاسماك يزيد من القدرة على الاستيعاب الجيد وذلك لاحتوائه على الأوميجا3.
>4- العنب والعصير يزيد من تنشيط خلايا المخ.
>5- ينصح بتناول الشوكولاتة الداكنة لأنها تزيد من قوة ونشاط المخ وتزداد فرص الاستيعاب الجيد، و لكن دون الاسراف وذلك لتجنب زيادة الوزن.
>6- البرتقال يزيد من تنشيط الجسم و تقوية الذاكرة.

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