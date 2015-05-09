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"جامعة حلوان": لجان خاصة لذوى الاحتياجات فى امتحانات نهاية العام

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"جامعة حلوان": لجان خاصة لذوى الاحتياجات فى امتحانات نهاية العام "جامعة حلوان": لجان خاصة لذوى الاحتياجات فى امتحانات نهاية العام
قالت الدكتورة سهير عبد السلام، عميد كلية الآداب جامعة حلوان، إن تواجد الهواتف الخاصة مع الطلاب داخل اللجان يعد شغبا وإخلالا بنظام الامتحانات، كما أنه يعتبر من وسائل الغش، مضيفة أنه سيتم منع دخول الطلاب بالهواتف الخاصة بهم فى اللجان أثناء فترة الامتحان، ومن يتواجد معه هاتف داخل اللجنة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وسيتم تحويله إلى مجلس تأديب.

وأضافت الدكتور سهير عبد السلام، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنه لن يتم الاستعانة بأى أفراد أمن خارجية، وسيتم الاعتماد على أفراد الأمن الإدارى فقط مثل ما يحدث كل عام.

وأضافت عميد كلية الآداب جامعة حلوان، أنه سيتم تخصيص لجنة خاصة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة داخل اللجان بكلية الآداب، الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 30 طالبا، وأن الكلية دائما تحرص على توفير كل ما يحتاجه هؤلاء الطلاب لتقديم يد العون لهم.


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