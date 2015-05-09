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محمد صلاح لـ"أبو تريكة": "ستظل فى القلوب ويكفيك حب الناس لك"

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محمد صلاح لـ"أبو تريكة": "ستظل فى القلوب ويكفيك حب الناس لك" محمد صلاح لـ"أبو تريكة": "ستظل فى القلوب ويكفيك حب الناس لك"
وجه محمد صلاح لاعب فيورنتينا الإيطالى، رسالة لنجم الأهلى المعتزل محمد أبو تريكة، بعد قرار لجنة حصر أموال الإخوان التحفظ على أموال شركته السياحية.

وقال "صلاح"، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ستظل فى القلوب يا تريكة ويكفيك حب الناس لك".

كانت لجنة أموال الإخوان قد قررت التحفظ على شركة "أصحاب تورز" للسياحة المملوكة للكابتن محمد أبو تريكة وشريكه عبد الكريم فوزى عبد الكريم، بعد ثبوت امتلاكها وإدارتها من قبل قيادات وعناصر الإخوان.

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