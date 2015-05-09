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"البنية التشريعية" تُناقش قانون الانتخابات وخطوات تعديله الاثنين المقبل

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"البنية التشريعية" تُناقش قانون الانتخابات وخطوات تعديله الاثنين المقبل "البنية التشريعية" تُناقش قانون الانتخابات وخطوات تعديله الاثنين المقبل
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اجتماع اللجنة المقرر له الاثنين المقبل، سيناقش جميع الأوضاع المتعلقة بقانون الانتخابات، وخطوات الأحزاب لتعديله.

وأضاف ربيع، لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيناقش أيضًا الدور الذى قامت به اللجنة لتعديل قانون الانتخابات خلال الفترة الماضية، وما الذى تستطيع القيام به خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت قادرة على تعديل القانون من عدمه.


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