مظاهرة إلكترونية للمصريين العاملين بالسعودية لتخفيض مصاريف مدارس أبنائهم

استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد المواطنين أنباء عن قيام عدد من المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم مظاهرة إلكترونية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عبر صفحة وزارة الخارجية المصرية لمطالبتهم بحل مشاكل تعليم أبنائهم وحل أزمة المصاريف الدراسية فى المدارس الأهلية بالسعودية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- المصريون العاملون بالسعودية ينظمون مظاهرة إلكترونية لتخفيض مصاريف مدارس أبنائهم
وقدموا مطالبهم للرئيس: "نطالب وزير الخارجية المصرى بتوفير مدارس مسار مصرى لأبنائنا بأسعار معقولة فى المملكة أسوة بالمدارس الفلبينية والهندية والباكستانية التى توفر مدارس لرعاياها بمبلغ زهيدة جدا لا تتعدى 4000 ريال فى السنة.
>- المصريون العاملون بالسعودية ينظمون مظاهرة إلكترونية لتخفيض مصاريف مدارس أبنائهم