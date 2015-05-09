"جنايات القاهرة" تتسلم تقارير تسجيلات متهمى رشوة موانئ بورسعيد اليوم

قال أشرف ممدوح سالم محامى المتهم الثانى فى قضية رشوة ميناء بورسعيد، إنه من المقرر أن تتسلم محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر جلسات محاكمة رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد و6 آخرين من قيادات الهيئة، لاتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات، تقارير لجنة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون حول المكالمات التى قامت هيئة الرقابة الإدارية بتسجيلها للمتهمين.

وأشار دفاع المتهم الثانى إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين ستطلب من المحكمة الإطلاع على تقارير اللجنة وعرض مقطع فيديو واقعة القبض على المتهم الثانى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة أسماء المتهمين فى أمر الإحالة "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية"، حيث تبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات السفر للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديمهم لعملات ذهبية لمسئولى الموانئ.