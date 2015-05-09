استئناف محاكمة 36 متهما اليوم فى"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى"

تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر القضية رقم 10279 لسنة 2014 المعروفة باسم أحداث "مدينة الإنتاج الإعلامى" والمتهم فيها 36 متهما بينهم 18 هاربا و18 محبوسا.

كانت هيئة المحكمة قد قررت تأجيل نظر جلسات القضية لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود فى القضية.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال 36 إخوانيًا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة، فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مدنية الإنتاج الإعلامى»، التى وقعت فى 2 أغسطس 2013، وأسفرت عن حرق مركبات شرطة وخاصة والشروع فى قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامى، وخسائر جراء الأحداث قدرت بربع مليون جنيه.