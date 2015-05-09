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مباحث الشرقية تضبط "سعيد أبو طريح" أخطر العناصر الإجرامية بالإسماعيلية

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مباحث الشرقية تضبط "سعيد أبو طريح" أخطر العناصر الإجرامية بالإسماعيلية مباحث الشرقية تضبط "سعيد أبو طريح" أخطر العناصر الإجرامية بالإسماعيلية
تمكنت مباحث الشرقية، اليوم، من ضبط أخطر العناصر الإجرامية الهارب فى أحداث ثورة يناير، وصادر ضده حكم بالإعدام وحكم مؤبد.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مأمورية مكبرة من ضباط فرع الشرق ومباحث مركز شرطة الحسينية ومن إدارة قوات أمن الشرقية، من القبض على "سعيد أبو طريح" 32 سنة مقيم عين غصين الإسماعيلية مسجل شقى خطر، والهارب من سجن أبو زعبل فى أحداث ثورة يناير فى القضية رقم 5686/2010 جنايات مركز الإسماعيلية "مخدرات" 6 سنوات.

والمتهم محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد بالإسماعيلية، وفى القضية رقم 4759 لسنة 2011 جنايات أبو صوير سرقة بالإكراه، والصادر الحكم فيها ضده بالمؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2271 لسنة 2013 جنايات أبو صوير "هجوم مسلح على سيارة ترحيلات وإصابة ضابط وتهريب مساجين"، بالمنطقة الجبلية بناحية بحر البقر دائرة مركز الحسينية.

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