خدعوك فقالوا: العلاقة الجنسية بين الزوجين فى فترة الحمل تسبب أضرارا

يشاع بين الأزواج أن العلاقة الجنسية بين الأزواج فى فترة الحمل تسبب أضرارا محتملة ، فهل الجماع آمن أثناء فترة الحمل أم لا؟.

حول هذا يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها السيدات، ولذلك يشعر كل من الزوج والزوجة بالخوف من إقامة علاقة جنسية أثناء فترة الحمل.

ويتابع د. وائل، أن الجماع "العلاقة الجنسية" أثناء فترة الحمل يعد آمنا على الصحة، كما أنه من الضرورات، ولا غنى عن إقامة علاقة حميمة أثناء تلك الفترة، لأن المرأة أكثر عرضة للإصابة باكتئاب الحمل فى حالة عدم ممارسة العلاقة الحميمة، وذلك يرجع إلى التغيرات الجسمانية التى تحدث لها.

ويضيف استشارى النساء والتوليد، أنه عند دخول القضيب للمهبل لا يتأثر الجنين وذلك بسبب كيس الحمل الذى يحمل ماء يحمى الجنين من أى صدمات، وتعد فترة منتصف الحمل هى الأكثر أمانا للقيام بعلاقة جنسية.

ونصح د. وائل السيدات حال وصولهن للشهر التاسع ولم ينجبن بعد، بممارسة العلاقة الحمية لإسراع حدوث الولادة.

وأخيرا يؤكد استشارى النساء والتوليد، أن هناك بعض التحذيرات التى ينصح بعدم الجماع أثنائها وهى:

1- إصابة الزوج بالتهاب فى القضيب "فى مجرى البولى"، لأن الالتهاب قد ينتقل إلى الزوجة أثناء فترة الحمل ويتسبب فى انفجار جيب الماء.

2- السيدات التى تستثار جنسيا بشكل قوى ينصح بالتقليل من هذه الاستثارة لتجنب حدوث ولادة مبكرة.

3- المشيمة الساقطة أثناء الجماع تتسبب فى حدوث نزيف قوى.