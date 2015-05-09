الكشف عن – مورينيو: جيرارد جعلني مدربا أفضل

"هو أحد أفضل أعدائي وبسببه أكون مدرب أفضل" هكذا تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عن ستيفن جيرارد قائد ليفربول قبل لقاء الفريقين الأحد المقبل.

ويستضيف تشيلسي في ملعبه ستامفورد بريدج نظيره ليفربول لحساب الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، بعدما حسمه الزرق رسميا الأسبوع الماضي.

وكشف مورينيو عن إجرائه ثلاث محاولات لضم جيرارد لفريقه، كانت المرة الأولى حينما كان يتولي مهمة تدريب تشيلسي، والثانية أثناء تدريبه لإنتر ميلان، والثالثة في ريال مدريد.

وواصل المدرب البرتغالي تصريحاته للصحفيين قائلا:"جيرارد لاعب رائع فهو يستطيع أن يلعب كصانع ألعاب، وكخط وسط، وكجناح، لاعبون مثله يجعلوني مدرب أفضل".

وأوضح"لاعبون مثل جيرارد يجعلوني أفكر دائما في طرق جديدة لإيقافهم، أنا حزين حقا لأنها آخر مرة سوف أواجهه فيها".

وكان جيرارد قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم ليتوجه للاحتراف في الدوري الأمريكي حيث يلعب لفريق لوس أنجلوس جالاكسي.

وأتم مورينيو"هو أحد أعدائي المفضلين، من يعلم ربما أواجهه في المستقبل وهو مدرب لليفربول".