مؤتمر أليجري: علينا اللعب بشكل أفضل أمام ريال مدريد .. ومواجهة ' شياطين ' برشلونة أمر صعب

(إفي): استبعد ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي وجود أي أفضلية لفريقه على ريال مدريد، منافسه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأشار إلى أنه في لقاء العودة عليهم "اللعب بشكل أفضل" من الذهاب الذي انتهى بفوز "السيدة العجوز" بهدفين لواحد.

وقال أليجري في تصريحات للموقع الإلكتروني للفريف "ليس هناك أي أفضلية. ريال مدريد لديه لاعبون يتمتعون بموهبة كبيرة ويتحكمون بالكرة بسرعة تفوق سرعة الصوت. لذا نحتاج للعب أفضل في الإياب في سانتياجو برنابيو".

ومع ذلك، قال إنه سيفكر في لقاء العودة الذي يقام الأربعاء المقبل اعتبارا من بعد غد الأحد لأنه إذا لم يفعل ذلك "سيطول الانتظار وسنبلغ اللقاء ونحن مرهقون".

وأشار أليجري إلى أن بلوغ نهائي البطولة في برلين سيكون طريقة رائعة لتتويج موسم حصد فيه الفريق لقب الدوري الإيطالي للعام الرابع على التوالي.

وأعرب أليجري عن أمله في أن يتمكن الفرنسي بول بوجبا من المشاركة في المباراة أمام الريال بسانتياجو برنابيو.

وقال في هذا الصدد "بوجبا تدرب أمس مع الفريق وقدم أداء جيدا، تدرب بالكرة ولذا أعتقد أنه قد يتمكن من اللعب غدا" أمام كالياري في الدوري الإيطالي، على الرغم من أنه "بالتأكيد ليس في وضع يسمح له بلعب اللقاء بالكامل".

ويرى أليجري أن مباراة كالياري هامة "للاستعداد لريال مدريد حتى يتأكد من حالته البدنية ويتأقلم مع الكرة والمباراة".

وبشأن نهائي محتمل أمام برشلونة الذي فاز على بايرن يمونخ في ذهاب نصف نهائي البطولة الآخر بثلاثية نظيفة ويخوض الثلاثاء لقاء الإياب، امتدح أليجري "كرة القدم الاستثنائية" التي يقدمها لاعبو البرسا وخاصة ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار الذين وصفهم بـ"الشياطين".

وقال في هذا الصدد "برشلونة يلعب منذ شهرين كرة قدم استثنائية وبوجود هؤلاء الشياطين في الهجوم، أعتقد أنه من الصعب مواجهتهم. ولكن لعب مباراتين أمر ولعب مباراة واحدة أمر آخر"، في إشارة إلى نهائي محتمل بين الفريقين.